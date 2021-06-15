新北市109學年度市長獎共有4637位高中職及國中小學生獲獎，今年因應疫情取消實體頒獎典禮，教育局將合成學生與市長的照片並致贈給每位學生市長獎獎牌；瑞芳欽賢國中許文芳來自新住民家庭，加住潮濕九份的她經常協助鄰居整修牆面，還到瑞芳高工精進漆作課程，她表示，會更用心學習技能，期待能繼續努力為新北爭光。

新北市教育局表示，新北市以防疫優先、工作照常及改變方式為原則，調整今年市長獎辦理方式。原訂21至23日活動停辦，為鼓勵這些優秀的孩子，將合成學生與市長的照片，並致贈給每位學生市長獎獎牌，將市長的心意化作溫暖的祝福。

欽賢國中榮獲市長獎的許文芳同學，來自九份山城的新住民家庭，當地氣候多雨潮濕而家中牆面常掉漆產生壁癌，常在課餘幫忙家中及鄰居整修牆面。好學的她更主動參加瑞芳高工漆作課程精進技能，榮獲全國技能競賽青少年組漆作裝潢類北區分賽第五名佳績。

許文芳表示，今年因防疫停辦頒獎典禮，是為了守護市民安全，不但不會感到失望，反而能與大家共同努力對抗疫情倍感榮耀。很開心能用這麼有創意的方式與市長合成照片，是一生難忘回憶，看著第一線防護人員辛勞，自己也要更用心學習技能，期待能繼續努力為新北爭光。

民安國小張家儀從小因爸爸行動不便，平日和姐姐除了照顧爸爸也負擔所有家務，雖然看似辛苦，但她說：「能夠跟家人一起生活，是一件幸福的事情！」

除了學業，家儀也積極投入手球校隊培訓，辛苦的訓練並沒有讓她退縮，努力付出和堅持也獲得新北市109學年度手球錦標賽六年級女生組冠軍。張家儀表示，今年獲得特殊展能市長獎感到非常開心，雖然因疫情沒有機會從市長手中接過獎狀，但這份榮耀會留在心中，陪伴自己不斷努力與進步。

新店高中林健彰國三時失去視力成為全盲生，但仍選擇一般高中就讀，在高中三年裡，他克服心理的陰影並面對生活的種種障礙，對學習保有熱情並積極參與各種課程及服務活動，更親自完成各種任務，獲得該校特殊展能市長獎品德典範類的殊榮。

教育局長張明文表示，今年共3370位學生獲得學習卓越市長獎以及1267位學生獲得特殊展能市長獎，新北市鼓勵學生發展多元技能，除學業外更強調培養多元興趣及專長，讓孩子從不同領域找到自身價值。