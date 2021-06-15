新城警分局長林明鋒一早帶著76名員警到北埔國小接種疫苗。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮轄內的專業警察機關，陸續在15及18日接種前往醫院接種。（羅亦晽攝）

花蓮縣共配得13500萬劑AZ疫苗，今天先替第2到5類對象接種，含警察、村里長、清潔隊及長照機構相關人員。由於今天適逢警察節，各警分局逾800名員警上午一一到指定的接種站接種疫苗，施打完畢後彷彿替執行勤務添增許多信心，直呼這是目前收到最暖心及特別的警察節禮物。

縣警局表示，第一線與民眾接觸較頻繁的外勤警察為優先施打對象，包含各派出所外勤員警、與犯罪嫌疑人近距離接觸的偵查隊刑事人員，及專責處理交通事故的交通事故小組成員，逾1600位，共分成兩梯次，以確保人員於施打疫苗後，若有不良反應需休養時，仍有足夠的線上警力得以因應。

縣警局統計，第一梯次約有827名員警在今天施打，第二梯次預計在18日施打。負責替員警們接種的醫護人員也前往偏遠的分局所在地區施打，減少警察移動，避免群聚醫療院所，降低交互感染的風險。待工作人員核對身分，再請接種者就座，詢問身體狀況後才施打，室內遵照中央的規定距離1.5公尺。

新城警分局長林明鋒一早帶著76名員警到北埔國小接種疫苗，他說，警方近期須處理防疫相關工作，擔心染疫，局內9成以上員警分別在15日、18日施打疫苗，接種疫苗後，員警都能感到安心許多。

鳳林警分局及玉里警分局分別與慈濟鳳林靜思堂及玉里靜思堂合作，提供專人專車接送服務，讓接種疫苗的員警不用擔心停車問題，若施打後出現不良反應，也能在第一時間有專人照顧。

位於花蓮轄內的鐵路警察局花蓮分局、花蓮港務警察總隊及航空警察局花蓮分駐所等的專業警察機關，也將陸續在15及18日接種。

此外，第2到5類對象接種完畢剩餘的2800多劑疫苗，縣府明天將優先替90歲以上非原民長者（民國20年6月15日前出生）、85歲以上原民長者（民國25年6月15日前出生）先接種，若有交通需求，請聯繫復康巴士或愛心計程車等，也能由縣府安排交通工具前往接種地點。