近期大陸市場監管總局等部門頻頻發聲，反壟斷執法機構密集亮劍，屢屢開出高金額罰單，在稍早多家互聯網巨頭中箭之後，「加強版」反不正當競爭執法風暴正襲來。下一步除對數位經濟領域競爭失序進一步加強監管外，網路經濟、醫藥醫療、教育培訓等領域成為重點整治對象，將進行大案要案的查處和專項治理。

觀察大陸官方今年對不正當競爭行為保持高壓態勢，依照市場監管總局資料顯示，今年1至5月市場監管部門共查辦各類不正當競爭案件1345件、罰沒金額1.22億元（人民幣，下同）。

據《經濟參考報》引述權威人士獲悉，下一步大陸市場監管部門將堅持發展和規範並重，加大重點領域不正當競爭行為整治，嚴管數位經濟領域競爭失序問題，針對醫藥、醫療、美容、教育、保健等領域存在的不正當競爭，突出大案要案的查處和專項治理。

此外，隨著大陸中央部委頻頻發聲立規，地方反壟斷執法機構也密集出招，包含山東、吉林、新疆、四川等地近日密集發布新文件或召開部署會，相繼啟動反不正當競爭執法行動。