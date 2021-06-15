高雄市仁惠醫院男行政員工（案2069）日前隱匿萬華足跡、賭場打牌史，遭市府重罰30萬元。CDC公布的最新確診個案表顯示，該男13日已死亡，為高雄首例染疫死亡個案，CDC發言人莊人祥今下午已在記者會證實此事。但高市衛生局仍不願證實，強調個資不便說明。
案2069為高雄市鳳山區仁惠醫院男性行政人員，5月8日搭車北上至萬華區，當晚返回高雄，5月10日發病，症狀為喉嚨痛、嗅覺異常，5月17日住院採檢、隔日確診。CDC「6月14日新增死亡COVID-19確診個案表」顯示，案2069已於13日死亡。
當時市長陳其邁痛批案2069「要賭不要命」，不但隱匿5月12日曾到賭場打麻將的事實，進一步追查發現，事實並非如此，他不只一天到賭場打麻將，而是從5月10日到15日都曾到過賭場，疫調根本沒有吐實，害16人染疫，700多位接觸者遭匡列，被衛生局依《傳染病防治法》開罰30萬元罰鍰。
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