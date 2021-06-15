前副總統呂秀蓮今表示，行政院長蘇貞昌提到疫苗，居然說出「妙／謬語」，「這就像訂冷凍雞腿」，轟閣揆回答這話時，台灣已超過1萬人確診，300多人枉死，「貴為全國行政最高首長的他，還有心想到吃雞腿，還把政府比作肉商」。

呂秀蓮認為，連原本被全球視為「海角一樂園」的台灣，如今已成「海角失樂園」；回想一年多來，蔡政府的防疫抗疫，除了「口罩外交」虛張聲勢外，其實少有作為，處心積慮無非為的是促成國產疫苗誕生。

呂秀蓮今在臉書以「台灣疫苗，謎中謎」為題文章指出，疫苗就是這場非典型世界大戰的「戰略物資」，世界強國超前研發，其次超前搶購。只有自認為「防疫模範生」的台灣，不但慢條斯理，而且漏洞百出，令國人滿腹狐疑。

她今列舉衛福部長陳時中、蘇貞昌及蔡英文總統等有關疫苗的說詞指出，疫苗從去年說法至今延期，卻未說明為什麼。

她說，蘇貞昌今年2月表示，台灣沒有購買疫苗的壓力，但透露已採購AZ疫苗1千萬劑，Moderna505萬劑，會在第二季前到貨，後又改口8月底前會有1千萬劑。政府於去年編列115億元購買3千萬劑的預算，今年增列224.5億元。疫苗到底在哪裡？

她接著說，還有誰會是那個告訴日本國會議員及外相「台灣國內疫苗生產體制會在7月逐漸完備」的人呢？日本有1.2億劑AZ疫苗不用，送2百萬劑給越南，怎麼只送124萬劑回報台灣對311大海嘯的賑濟及1千萬口罩應急之恩情？

她認為，國產疫苗是好事一樁，如能成功問世，國人都會引以為榮。但是6月10日下午，高端生技公司正式宣布解盲，並說明比AZ疫苗的安全性及「中和抗體效價」為優，但因尚未進入第三期的有效性實驗，立即向食藥署申請「緊急使用授權」，而衛福部更搶在高端宣布解盲的當天上午宣布「緊急使用授權」核准辦法，明顯為高端「免疫橋接」量身定做。

她表示，然而掀起「國產疫苗」的蓋頭來，其中涉及的專業技術、科學倫理、資金籌募、股票炒作，尤其美台關係，更值得有識之士關注。