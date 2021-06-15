包括新東方、好未來在內的大量線上教育機構近期無一倖免，遭到大陸官方各種整頓下，限制越來越多，很多業務難以進行，導致原本前途一片看好的行業演變成各大公司紛紛裁員。有些拿到offer的人在入職前被通知「不招人了」，各種管道也逐一縮編。甚至5月底6月初，裁員消息進入集中爆發期，更有公司高管坦言，今年暑期全行業的職位裁減可能會超過10萬個。

根據大貓財經報導，其中包含如高途集團被爆將整體裁員30％，小早啟蒙專案被放棄，資訊流、直播業務關停；猿輔導從新入職的老師開始裁，6月份裁掉40％新老師，7月裁掉10％的帶班老師，旗下粉筆平台的公務員考試業務考裁員7000多，斑馬AI課取消offer或延遲入職。

甚至大陸網路論壇也出現不少「過來人」心聲，例如近日高途雖然表示，簽了offer的應屆生輔導老師可正常入職，但也有宣稱高途的員工給學弟學妹一句勸「有坑，別跳，但凡有機會的就先別來，除非覺得來了能幹掉50％以上的人。」