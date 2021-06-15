【旅遊經 編輯部報導】

每年6月是綠竹筍的季節，而綠竹筍與山藥、甘藷被新北列為健康三寶，在綠竹筍開始盛產的季節，新北市政府農業局除了鼓勵民眾食當季，感受季節綠竹筍的美味外，也與民眾分享挑選綠竹筍的秘訣，選擇外觀四大要件──「白、彎、矮、肥」外，民眾於今（15）日起至6月20日止，於粉絲專頁按讚、分享貼文、標註好友，並回答問題，就有機會抽得綠竹筍禮盒！

真空包裝白玉筍即拆可即食 (圖片：新北市農業局提供)

真空包裝白玉筍即拆可即食

新北市是全國綠竹筍最大產區，主要產區為五股、三峽及八里，其他產區包括新店、深坑、平溪、林口、泰山，新北市各筍區的土質因多於中性至微酸性，加上氣候濕潤，適合綠竹筍生長，加上百年的技術傳承，讓新北綠竹筍品質優良，在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅。民眾如果想從萬筍之中挑選出類拔萃的好筍，除了須認明產地外，還要謹記外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」。

頭獎-新北市綠竹筍禮盒(3台斤)(圖片：新北市農業局提供)

貳獎-真空包裝白玉筍(去殼綠竹筍)(圖片：新北市農業局提供)

另外，為了讓更多人了解挑選綠竹筍的小撇步，農業局也規劃「e起抽好筍」網路抽獎活動，民眾自今（15）日至6月20日止，在「新北市農業局-稼日蒔光」臉書貼文下方，按讚、分享貼文、標註好友，並回答正確挑選方式，就有機會獲得限量新北市綠竹筍禮盒(3台斤) 3組(市值670元)、真空包裝筍3組(市值550元)，以及超商百元禮券10組。

新北市農業局長李玟表示，新北綠竹筍不論品質或口感都居全島之冠，口感鮮嫩多汁，想品嚐新北好筍的民眾，一定要把握這次機會，並將挑選綠竹筍小撇步分享給更多人知道，一起當綠竹筍達人。另外端午連假期間雖因疫情不能出門，但民眾若想訂購新北好筍，仍可以到「新北綠竹筍e易購」購買，相關訊息可至網頁查詢。

圖片：新北市農業局提供