英國首相強生昨宣布，因Delta變種（印度）病毒株關係，封城令延長至7月19日。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，英國疫情回溫和印度變種株有關，傳染力比英國變種病毒株高，提醒民眾即便已施打疫苗，也不能掉以輕心。

陳志金今（15）日稍早於臉書指出，英國因實施各種管制措施，再加上疫苗接種比例高，讓疫情從最高峰的單日6萬人確診降至1500人，甚至單日零死亡，可是最近一個月疫情似乎又回溫了，昨日新增7742例確診病例、3例死亡，讓首相強生宣布，封城令再多加1個月，延長至7月19日解封。

陳志金認為，此波疫情回溫主要與印度變種病毒株有關，其傳染力比英國變種病毒株高60%，因此有科學家警告，這可能引發第三波疫情。另外，英格蘭公共衛生署報告指出，目前為止，

因感染印度變種病毒株而病歿的英國民眾有42名，其中三分之一已施打兩劑新冠疫苗，不過陳志金表示，仍須進一步研究、了解打完疫苗的時間，以及是否有共病。

陳志金說，以英國單日確診7742人，死亡人數3人來說，比例仍是非常低的，因此不能解讀為疫苗無效，呼籲民眾即使打了疫苗也不可掉以輕心，仍要做好自身防疫工作。

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