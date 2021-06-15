《鏡週刊》今報導稱菲律賓致函台灣，如果國產疫苗獲得我EUA審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA，讓國產疫苗在當地免做3期臨床、直接讓民眾施打。對此，菲律賓官方今（15）日否認。對此，前國民黨青年團總團長呂謦煒感嘆，又丟臉丟到國外了。

呂謦煒今（15日）在臉書發文表示，媒體報導，菲律賓來函，有意引進台灣的國產疫苗，只要台灣通過EUA他們就認，甚至就連指揮中心的陳宗彥都說，「高端和聯亞2家國產疫苗公司一直有在尋找國外合作試驗的國家」，被媒體形容為「陳宗彥證實了」。

結果，呂謦煒指出，今天菲律賓ABS-CBN（因得罪總統杜特蒂，而被勒令停播的電視台，現在剩下新媒體跟網站，怎麼有種既視感…）新聞網站馬上報導，菲律賓「否認」跟台灣尋求疫苗，菲律賓總統府跟菲律賓疫苗主管官員都嚴正否認了。

呂謦煒狠酸，繼中華民國總統蔡英文指泰國產的AZ疫苗優先供國內需求，被泰國總理府副發言人打臉後，台灣今天再度被菲律賓打臉，再度丟臉丟到國外去，呂直言，要護航國產疫苗，或者是護航國產疫苗的股價，也不要以中華民國的國際形象為代價吧。

蔡英文11日接受媒體訪問時表示，台灣已向主要在泰國生產的阿斯利康（AstraZeneca）訂購了1,000萬劑AZ疫苗，但由於泰國決策是「疫苗優先在泰國使用」，使得台灣疫苗取得發生延遲。然而，曼谷時報則報導，總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）在推特上表示，「泰國並沒有阻止阿斯利康的出口。」否認蔡英文的說法。

對此，總統府發言人張惇涵13日表示，蔡英文沒有說過如泰媒敘述的話；綠委羅致政今（14日）於記者會回應，蔡總統從未這麼說過，是媒體在翻譯的過程出錯，才造成的誤會。