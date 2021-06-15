勞工紓困貸款承貸銀行1。（取自勞動部網站）

勞工紓困貸款承貸銀行2。（取自勞動部網站）

因應本土疫情重創各行各業，紓困4.0的勞工紓困貸款今(15)起開放申請，限額50萬人申貸，但有不少民眾反映網路延遲、網頁無法讀取等問題，擔心即使自己符合申貸條件，會因為系統問題而錯失貸款機會。

今日早上9時勞工紓困貸款開辦啟用 ，為避免群聚染疫風險，勞動部也呼籲盡可能以網路申辦取代臨櫃辦理，但有民眾登入銀行申貸網頁時，卻發現因為流量問題而塞車，甚至網頁無法讀取的現象，無論是電腦或手機都碰到一樣問題。

劉姓民眾表示，因為疫情影響，收入已經大幅減少，經比對自己符合勞工紓困貸款申貸條件，但是卻因為網路問題一直卡住，萬一申請不到究竟責任要歸給誰？「一直以來這樣的紓困都會碰到網路流量問題，什麼時候才會有效解決？」

本次勞工紓困貸款條件部分，受疫情影響之本國籍年滿20歲勞工，108年或109年個人各類所得總額在50萬元以下，近12個月沒有超過30天之貸款延遲還款紀錄等；且有參加勞工保險者，若未參加勞工保險，可提出工作事實證明，如工作收入資料等，提供每人最高貸款10萬元，利率1.845％，可貸款3年，限額50萬人，共36家銀行承貸。

此外，經銀行核貸者，勞動部補貼第1年利息，第1年第1到6個月為寬限期，免繳納本金，第7到第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。