台南市271所市立高國中小畢業典禮原訂6月15日至21日舉行，受疫情警戒停課影響，各校停辦實體畢業典禮，台南市長黃偉哲特別邀集幼兒園、國小、國中及高中畢業生，錄製畢業祝賀影片期勉畢業生「鵬程萬里、一帆風順」。

黃偉哲表示，今年因疫情影響，同學們都提早離校，畢業典禮也特別不一樣，大家坐在電腦前參加畢業典禮，「相信這是畢業生日後人生，一個難忘的經歷」，他也特別感謝每位老師、每位學生的配合，讓防疫工作更有效率。

市長祝福的影片走向溫馨路線，由麻豆幼兒園、億載國小、鹽水國中及永仁高中等校畢業生代表致上畢業感言。麻豆幼兒園林哲皜小朋友表示，要畢業了覺得開心又不捨，開心的是終於要上小學，不捨的是幼兒園老師的教導，與同學們的陪伴。

億載國小林子淮同學表示，沒有實體畢業典禮，不能跟國小生涯正式說再見，但還是有祝福一直一直陪伴著自己。鹽水國中劉悅及許家榮同學表示，有沒有畢業典禮其實沒關係，重要的是，將與師長和同學們相處的點滴好好的留在內心裡。永仁高中劉欣緯同學表示，雖然沒辦法一起度過高中的最後一天，但是過去3年來的相處時光，已經帶給他滿滿回憶。

教育局表示，為使應屆畢業生在網路上得到祝福，已公告各校將市長的祝福影片放置於學校的畢業專區或其他雲端空間供親師生點閲，也會同步發布於台南市政府官方line等社群平台或網站，讓本屆的畢業生感受到滿滿的祝福。