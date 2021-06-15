鑄件大廠永冠-KY來自產業機械及注塑機客戶訂單回升，接單能見度3～6個月，年底前訂單幾乎滿載，今年出貨逐季成長，出貨噸數將創新高。為確保毛利率，考慮與風電客戶協商漲價，漲幅10％～15％。

永冠5月出貨噸數15,556噸，月減8.8％，年增1.9％；5月合併營收6.78億元，月減12.7％，年減3.29％，創同期第三高。前五月合併營收36.01億元，締造同期新高，年增幅41.55％，改寫同期新高。

永冠表示，5月因海港擁堵，貨櫃緊張，少許影響出口，致使5月實際出貨比原預估1.7萬噸少。永冠表示，風電客戶需求正常，產業機械及注塑機等非能源類客戶需求持續回溫，永冠6月出貨目標訂為1.6萬噸。

永冠表示，生鐵及廢鋼等大宗原材料佔永冠生產成本約四成，去年迄今生鐵及廢鋼等漲幅四成。因應原材料成本上漲，永冠第一季通知57家年銷售金額新台幣百萬元以上客戶調漲報價，其中產業機械及注塑機等非能源類客戶首波漲幅5％～8％，7月第二波調漲10％～15％。

永冠表示，風電客戶今年需求對比去年成長幅度較低，雙方尚需時間觀察行情，永冠為確保毛利率不至於因原材料上漲而下滑，會與風電客戶協商調漲。