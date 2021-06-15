花蓮縣議會定期大會適逢本土新冠肺炎疫情爆發，因應中央流行疫情指揮中心宣佈全國進入3級警戒停會迄今，影響縣政府動支相關預算及執行，經府會研商後，縣議會將於本月16日恢復召開定期大會，25日至28日排定二、三讀議程，議事廳內也會落實相關防疫規定。

花蓮縣議會指出，第19屆第5次定期大會已召開17天，上月15日因中央疫情指揮中心宣布全國疫情第三級警戒而停會，尚有13天議程仍須完成。

由於縣府在此次定期大會中共提56件提案，依法必須經議會審議通過，才能合法動支相關預算及執行，縣議會為讓縣政順利推行，決定繼續召開會議，16日起至28日復會，會議將針對未完成的議案審查一併完成。

議長張峻說，經評估足以控制疫情傳播風險，復會期間亦將確實依中央流行疫情指揮中心公布因應公眾集會的指引，落實各項防護措施。

張峻也提到，這次復會得議程中，也將討論訂定本會遠距視訊會議規則，確保疫情期間，縣議會的相關會議仍能透過視訊進行審議和討論，讓縣政運作及議會監督可以順利運作，該提案經大會討論後，將呈送內政部備查，取得合法依據。

張峻表示，縣議會做為縣府全心全力抗疫與紓困的最佳後盾，訂於25至28日排定二、三讀會議程，議事廳內必定會落實防疫規定來召開。