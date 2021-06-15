美國即將終止新冠疫苗的緊急使用授權（EUA）申請，有專家指出此舉對國產疫苗帶來隱憂，當世界上已有數支疫苗取得藥證，恐怕再也沒有採購國產疫苗的必要。對此高端生技總經理陳燦堅今天指出，美國終止EUA申請是很正常的現象，高端還是會循其他管道取得國際認證。

陳燦堅今天接受寶島聯播網專訪時表示，所謂EUA是當疫苗進入三期臨床之後達一定人數的資料後，證明可達某種程度的保護力而設立的制度，這是為應付緊急狀況而開立的措施，以美國目前的狀況，不再受理EUA是很自然的現象，不受理EUA並不代表美國將來不再受理藥證申請。

對於民眾擔憂，將來打國產疫苗恐怕會因無法取得國際認證而不能出國，陳燦堅也解釋，高端目前已積極與歐盟討論如何在歐盟取得藥證，其中很重要的因素是要用怎樣的三期臨床獲得認可？「這部分要先跟歐盟討論，依照現有的臨床數據，看是要再補做哪些資料，因此無論是三期也好或是二期加強的，對台灣要進入國際而言都不是很困難，而是要做對。」

陳燦堅也說，現階段民眾不用太擔心打完疫苗不能出國，而是要先保命，先把台灣變安全，況且現在出國也不是每個國家都歡迎，而高端以及國內友廠，也都會盡力去取得某種形式的國際認證，例如歐盟、WHO、甚至是美國的藥證，因此民眾不用太擔心出國的問題。