手機是否可以更新到最新版本的系統，是不少使用者用來判斷是否要更換手機的標準之一。而在這一點上，iOS系統向來有著比Android更好的紀錄。在WWDC21（蘋果全球開發者大會）落幕後，蘋果官方當然也公布了iOS 15可支援的機種，這讓iPhone 6s這一代史上獲得最長年限支援的款式，再度刷新紀錄，榮登寶座；另一方面也顯示蘋果對於舊設備的支援，確實相當到位！

基本上，蘋果曾經在官網的「Apple 如何進行其產品溫室氣體生命週期評估？」網頁中公布，他們認為iOS裝置的使用期預估是三年。但是對比目前實際市場上的情況，一支iPhone使用超過三年的果粉，事實上很常見。究竟為什麼iPhone能支撐這麼長的使用年限，其中也跟他們近年來逐漸放大iOS支援期間有關。

在WWDC21過後，Statista網站重新統計iOS自從2007年發表至今針對iPhone提供的支援年限。結果顯示，蘋果針對單一款式的iPhone提供最長支援年限，已達7年之久（iPhone 6s/6s Plus、iPhone SE)，而且其中已提供6年支援期的也不在少數，包含iPhone 7/7 Plus、iPhone 5s都有這樣的福利。在蘋果今年將iOS最長支援年限拉長到7年之後，對比Android陣營來說多以2~3年為系統支援週期來說，簡直是很令人心動，你說不是嗎？

Statista網站統計iOS支援年限，針對單一機種的支援年限刷新紀錄，最長達7年（iPhone 6s機種獨享）。（摘自Statista網站）

當前，蘋果官網提供iPhone XR、iPhone 11系列、第二代iPhone SE，iPhone 12系列以及iPhone 12 Pro系列等機種，對於不少消費者來說，即便是一、兩年前的款式，在蘋果提供長時iOS的支援下，似乎都仍是不錯的選擇。