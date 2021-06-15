香港一名17歲少女在月初確診感染新冠變種病毒，成為香港首例本土無源頭感染個案，她的母親和姐姐都相繼染疫，但至今仍未找到源頭。香港政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，赴患者到過的旺角寵物店、補習班，以及患者居住的天水圍天盛苑盛譽閣調查。袁指出，正循3方向調查感染源頭，其中包括「老鼠傳人的可能性」，因早前的實驗室測試曾證實，N501Y變種病毒會感染老鼠，但目前人傳人機會還是最大。

香港衛生防護中心總監林文健表示，港3名變種病毒確診患者（17歲少女與其姊姊和母親）月初染疫，140名密切接觸者已檢疫，全部結果均無確診，而基因程序上亦未配對到變種病毒源頭，港府為此感到擔心，因意味著病毒潛在隱性社區爆發的可能。

袁國勇指出，會循3個傳播途徑進行調查，包括人傳人、動物傳人、及物件傳人。在人傳人的調查方面，由於目前沒有其他人確診，建議在檢疫21日內進行血清測試，看是否已感染但傳播力低，從而根據進一步的密切接觸史找出源頭，血清測試對密切接觸者十分重要。

第二是動物傳人，17歲少女至寵物店買了栗鼠回家後，有摘下口罩跟栗鼠玩，因此專家到寵物店取了50多個環境樣本，但認為屬感染源頭的可能性低。另一可能是老鼠，香港老鼠出沒問題嚴重，因N501Y變種病毒經實驗證實可傳染老鼠，故有需要捉該環境的老鼠進行化驗，並建議港府需要考慮滅鼠等清潔工作。不過，該名少女曾到訪地方的鼠患不嚴重，例如工廈後樓梯或廁所等環，不曾有鼠患，但要看完所有環境樣本才能作出結論，而且香港食環署人員亦在現場了解，嘗試捉現場老鼠進行化驗，但確診者走訪的地點鼠患並不嚴峻，但並非絕不可能。香港大學團隊曾先後檢驗過香港69隻老鼠，都無發現帶有新冠病毒。

第三是物傳人，可能病毒是透過冰箱等物品感染人類，食環署會在天水圍的食物供應商，進行食物檢測，包括冷凍食品。