宜鼎(5289)正式推出DDR5工業級DRAM模組，看好市場高速運算應用興起，宜鼎以嚴格高標準測試通過之DDR5產品方案具備高可靠與高穩定性，產品進入市場驗證階段，將在持續看漲的全球DRAM市場中繼續保持領先優勢。

宜鼎國際今正式發佈工業級DDR5 DRAM模組。從日前JEDEC所公布的DDR5標準與DDR4相比，第五代記憶體效能大幅提升，不僅表現在速度和容量增加，在結構設計上也突破過往限制。宜鼎工業級DDR5的正式推出，將可於市場進一步證明此新規格之可靠與穩定性，並滿足各種工控市場的嚴格要求。

宜鼎目前已針對伺服器、資料中心、5G應用、物聯網等高階運算需求逐漸釋出。看好伺服器系統的記憶體容量及頻寬擴張需求，新一代DDR5將能大幅提升人工智慧(AI)與數據中心的高效能運算(HPC)工作負載。

宜鼎鎖定工業級儲存領域，發表的DDR5 DRAM模組在容量、速度、電壓和ECC功能方面都達到明顯強化。近期記憶體的市場熱度持續加溫，DDR5規範雖然發表未滿一年，然而來自終端應用的詢問與實測已開始進行中，市場預期最快將可在第四季度開始導入。