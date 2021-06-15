1名網友陳述在臉書險遭詐騙過程，他在臉書社團看到求職文章，詢問後被對方要求加入LINE好友，對方簡單敘述工作內容後，就要求他先繳1千元「註冊職員」，他表達沒錢並提出從薪資扣、墊付等，被對方拒絕後，他表明不要此工作了，沒想到對方竟惱羞罵「掰掰，1千都沒有的窮鬼」，他也回嗆「惱羞的潑婦」。

1名網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他日前在臉書上看到徵才公告「行政人員月薪3萬＋全勤3千」，他好奇之下私訊對方被要求加LINE好友詳細談，對方之後透過LINE簡單介紹工作內容、時間、薪資後，並強調入需「註冊開通成正式職員」，需1千元「開通金」，不然也可以先跟著團隊學習3天評估後，再決定是否「正式入職」。

他表達沒錢並提出從薪資扣、墊付等，被對方拒絕後，他表明不要此工作了，沒想到詐騙集團竟惱羞罵「掰掰，1千都沒有的窮鬼」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

他表達沒錢並提出從薪資扣、墊付等，被對方拒絕後，他表明不要此工作了，沒想到詐騙集團竟惱羞罵「掰掰，1千都沒有的窮鬼」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

該網友當下回應，如果要先付1千元就不用了，對方則解釋可以透過先觀摩學習再決定，但正式入職仍需要1千元，他則說「我想看，但沒錢，還是你可以先墊付」，對方則說「你1千都沒有嗎，我不信」，他則問能否之後在薪資扣除也遭拒絕，最後他堅決拒絕，對方竟惱羞成怒說「掰掰，1千都沒有的窮鬼」，他也不甘心回嗆「來賺錢不是花錢了，惱羞的潑婦」。

許多網友則留言，「所以她是連1000都要詐騙的窮」、「其實臉書上只要是私訊的。都是詐騙集團」、「找工作如果要先墊錢或繳交存摺金融卡的，都不需要再聯絡了」、「標準詐騙拉車手單的line」、「惱羞的潑婦，罵的好」。