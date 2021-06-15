為降低長輩染症風險，高齡接種15日正式上路，桃園大有國中接種站指出，為避免長輩對離開時間的疑問，降低施打效率，現場民眾施打完後會將離開時間貼於手背上，供長輩確認離開時間，到場支援的里長直呼「這措施讓長輩很安心」

高齡接種15日正式開打，桃園大有國中社區接種站指出，這次疫苗接種的對象都是長輩，且因接種後需等待30分鐘才可以離開，為避免長輩不斷詢問離開的時間，接種站指出，民眾在施打後醫護人員會在手被貼上可以離開的時間，供長輩有明確的離開時間，降低現場民眾的焦慮。

大有國中社區接種站雖一開始有部分人潮擁擠的情形，但相較其他接種站擁擠的狀況很快就被紓解，大有國中校長陳新文表示，為迎接高齡接種，端午3天連假都在整理場地、安排座位，且13日也有相關單位到場視察準備狀況，接種前日，所有里長更式到場了解現場動線，才讓15日的接種可以快速排除擁擠問題。