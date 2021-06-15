睡姿不僅影響一個人的健康，從命理角度來看，還會影響一個人的運勢。命理網站「生肖運勢天天看」分析，良好的睡姿能夠消除疲勞、保持健康，也能夠對我們的運勢帶來好的影響；不良的睡姿除了對健康有害，也嚴重削弱我們的運勢，像是張嘴睡、趴睡都會衰敗運勢，建議要改為側睡較佳。

▍1.龍臥

古時候的人十分講究睡的時候像一張弓，其實就是指側臥。這種睡姿，不管是左側臥還是右側臥，都會對人產生好的運勢。在風水學中，這種睡姿稱為「龍臥」，蜷曲著睡覺的人生來就精力充沛，做事能力突出，運勢好，有享福之命。

▍2.鬼臥

「鬼臥」沒有特定姿勢，而是指一種狀態，就是在睡覺前，一臉愁容，而且腦海裡還在回想著日常生活中不痛快的事情，在這種狀態下入睡，對身體和運勢的影響是潛移默化的，會使得人精神萎靡，性格越來越孤僻，人生道路的發展上變得越來越崎嶇。

▍3.張嘴睡

很多人睡覺會張嘴，有的是從小養成的壞習慣，有的是在呼吸系統上有毛病，睡覺不合嘴，無形之中會削弱體內的能量，很容易遇上倒楣事，特別是在和人的來往上時常發生口角。大多數張嘴睡覺的人都是仰臥狀態，當發現自己有這樣的問題時，可以改為側臥狀態，或者調整枕頭高度，讓呼吸變得順暢，經過一段時間的調整，睡覺張嘴的問題就會得到改善。

▍4.趴睡

肚子朝下一整晚趴著睡，這個睡姿代表性格心胸狹窄，並且以自我為中心，喜歡強迫別人適應自己的需求，人際關係緊張，做事情也總是以散漫的態度來對待，運勢不好，常有坎坷，健康也容易出問題，要及時改正這個睡姿。

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