6月15日是一年一度的警察節，由於今年受國內疫情嚴峻影響，苗栗縣警察局為避免群聚並配合政府防疫措施，停止舉辦各項警察節相關慶祝活動。苗栗縣縣長徐耀昌為感謝警察同仁的辛勞及激勵工作士氣，仍不忘向警察同仁表示誠摯的祝賀與由衷的感謝，同時也藉此機會表揚刑警大隊偵查佐邱新甫獲選全國模範警察與交通隊小隊長黃錦湧當選本縣模範警察，二位的工作表現，足為同仁表率。

苗栗縣縣長徐耀昌為感謝警察同仁的辛勞及激勵工作士氣，表揚刑警大隊偵查佐邱新甫獲選全國模範警察與交通隊小隊長黃錦湧當選本縣模範警察。(宋原彰翻攝)

縣長表示今年是一個特別的警察節，今天適逢苗栗縣第一天讓85歲以上長者施打COVID-19疫苗，縣內各疫苗接種院所還有勞警察於現場維護秩序、服務長者及交通疏導，今年雖因為疫情的關係，沒有舉辦以往的慶祝活動，但對警察同仁卻有更多的感謝。

苗栗縣已有八成以上的警察同仁完成施打，希望能藉此加強警察同仁執勤時的防護工作。(宋原彰翻攝)

苗栗縣已有八成以上的警察同仁完成施打，希望能藉此加強警察同仁執勤時的防護工作。(宋原彰翻攝)

值此關鍵時刻，警察同仁仍堅守崗位，站在第一線積極協助各項防疫工作，展現行政一體及政府部門團隊合作的精神，共同守護家園。徐耀昌縣長也感念擔任第一線防疫工作的警察同仁所面對壓力和危險，為讓同仁執行防疫工作上能有更好的防護力，特別向中央流行疫情指揮中心爭取疫苗。截至目前為止，苗栗縣已有八成以上的警察同仁完成施打，希望能藉此加強警察同仁執勤時的防護工作，讓每位同仁在保護自己的同時，也保護好家人及每一位鄉親。

苗栗縣警察局表示，警察工作繁重且複雜，現今又面臨疫情帶來嚴峻且更加危險的環境，但基於警察的使命，對於被交付的防疫任務無法鬆懈，因此保有健康的身體才能在第一線肩負起維護治安交通及最重要的防疫工作。

今年警察節雖沒有以往的慶祝活動，但在近日疫情期間仍感受到各界朋友對警察的關懷與支持，有了縣長為我們爭取優先施打疫苗及收到各界致贈的防疫物資，這些都讓同仁備感窩心，也呼籲民眾持續配合防疫政策，團結抗疫，共同守護家園。