國產高端疫苗日前宣布二期解盲成功，除力拚7月上市施打外，也積極佈局海外市場，今傳出菲律賓有意直接採認我EUA，不需在當地經過三期臨床試驗就可施打，不過卻遭菲律賓官方否認。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新酸說，現在是在收集東南亞打臉印章嗎？

據《鏡週刊》今報導，菲律賓衛福部食藥署已致函我方，表明有意直接採認我EUA，只要國產疫苗申請通過我方EUA，有機會直接在菲律賓施打，不需再進行三期臨床試驗。

但針對菲律賓致函台灣，尋求獲得台灣政府緊急使用授權的國產疫苗一事，菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN今日隨後報導指出，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）回應時表示，「我否認這一點。」

菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）。（圖／摘自羅奎推特）

菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）也否認此事，「我沒有注意到有要求捐贈任何疫苗，特別是那些沒有經過菲律賓FDA緊急使用授權的疫苗。」

先前總統蔡英文接受廣播節目專訪時，曾提到，台灣向AZ訂購1000萬劑疫苗，因這批疫苗在泰國生產，泰國疫情較嚴重，優先用在泰國，導致台灣延遲取得疫苗。泰國總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）則在推特上表示，「泰國並沒有阻止阿斯特捷利康疫苗出口。」總統府後來則澄清，泰媒報導有關蔡總統的說法有誤。

這次又遭菲律賓打臉，鄭照新今在臉書諷刺表示，現在是在收集東南亞打臉印章嗎？「國際友人對不起一直讓你們可能會被罰三百萬」，更酸說，「看好了台灣只示範一次，官員放話連續兩天被國際打臉」。