台中市開放懷孕醫護預約接種莫德納疫苗，15日、16日在中國醫藥大學附設醫院開打，首日有近百名準媽媽預約接種。（馮惠宜攝）

台中市開放懷孕醫護預約接種莫德納疫苗，15日、16日在中國醫藥大學附設醫院開打，首日有近百名準媽媽預約；一名28歲的診所護士表示，大兒子才兩歲，接種疫苗後不但對自己和寶寶都有保護力，也可以避免自己在職場工作回家後傳染給兩歲的兒子，感謝市政府爭取讓非第一線照顧確診病患的懷孕醫護也有機會接種莫德納疫苗。

國內應取得進口的新冠肺炎疫苗相當有限，除腺病毒載體的AZ疫苗外，也有少數mRAN莫德納疫苗，中央原本規定這批莫德納疫苗只能給第一線照顧確診或可能接觸到確診者的醫事人員接種，台中市政府經取得中央同意，將仍有剩的莫德納疫苗開放給懷孕的醫事人員接種，並統一在15、16兩日在中國附醫預約接種。

32歲鄔姓耳鼻喉科醫師15日挺著孕肚接種，她說自己是第一胎，先前看到國外報導都是建議接種莫德納疫苗，她坦言看疫情這麼嚴重，真的有些焦慮，幸好台中市開放給懷孕醫護接種，現在可以鬆一口氣。另外在診所服務的28歲孫姓護士，她說，自己是第二胎，大兒子才兩歲大，有莫德納疫苗可以接種，感覺比較安心。

疾管署中區疫情指揮官黃高彬說，台中市在中央同意下，將1000劑莫德納疫苗開放給懷孕的醫事人員接種，他解釋，孕婦免疫力相對一般人低，在感染新冠病毒後臨床症狀會比較嚴重，也是發生重症的族群，甚至可能會引響到胎兒，造成早產；而莫德納疫苗是mRAN的疫苗，不會跑到細胞核內對孕婦來說相對安全。