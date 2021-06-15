台中市議員何文海好友楊澄源夫婦15日捐贈一座正壓檢疫亭予林新醫院使用。（何文海服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市議員何文海好友楊澄源夫婦15日捐贈一座正壓檢疫亭予林新醫院使用。（何文海服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市議員何文海好友楊澄源夫婦15日捐贈一座正壓檢疫亭予林新醫院使用，身為南屯人的楊澄源夫婦，盡自己心力來守護第一線醫護人員，林新醫院感謝楊澄源大力捐贈，支援最前線的檢疫人員，也感謝市議員何文海居中奔走協調。

何文海表示，近期看到許多民間團體捐贈醫用設備給各大醫院，楊澄源夫婦看到林新醫院仍使用傳統檢疫亭，為醫護人員感到不捨，決定捐贈正壓檢疫亭給林新醫護人員使用。

有這座正壓快篩亭，不僅能降低檢疫人員的感染風險，且內部還設置冷氣空調，提供較舒適的採檢環境，大幅提高快篩效率，讓醫護人員能安心工作。

何文海說，在疫情艱困時期，看到身為南屯人的楊澄源夫婦為南屯盡一份心力，倍感溫暖，感謝他們的善舉，相信大家很快戰勝疫情。

林新醫院院長林仁卿夫婦及主任吳旭如，特別感謝楊澄源夫婦的大力捐贈，也感謝何文海為此奔走協調。

台中食品藥物安全處副處長蔣淑玫也特地前來代表台中市政府表達謝意。