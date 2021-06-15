上周越南股市回檔，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越股的修正主因為市場交投熱絡，交易量一再創高，導致胡志明交易所系統過載，投資人被迫下市價單，加深股市波動幅度。由於此波修正非基本面因素引起，建議投資人可適時低接。富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示，越南基本面轉佳及低利率環境，以及增量資金將入市，將為越企獲利好轉提供有力的支撐，越股後市仍有漲勢可期，加上對於小額投資人來說，不妨透過單筆投資或定期定額的方式，逢越股相對震盪之際擇機加碼布局。

張晨瑋表示，越股基本面穩健，根據Dragon Capital統計，越企近兩年每股盈餘平均成長率約為20%。高於東協主要經濟體，但本益比卻低於多數國家，代表目前越企評價遭到低估，未來具上修空間。

楊貽甯指出，6月3日越南證券集保中心（VSD）公布，5月投資人新增開戶數達11.3萬戶，創下單月歷史新高紀錄，且連續第3個月超過10萬戶水平。累計今年前5個月，投資人新增開戶數已逾48萬戶，除超越2020年全年新增開戶數量外，已是2019年新增開戶數的2.5倍之多，央行量價寬鬆將存款利率引導至偏低水平，已加速越南境內投資者將資金轉往股市投資（外國投資者在越南開立帳戶數量僅佔證券帳戶總數約1%上下）。根據越南政府預定今年底的目標，參與證券市場人口比例將達到3%，2025年有望進一步攀升至5%，中長期將有利越南股市的表現。