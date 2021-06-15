新市堤塘港湖魚群流入社區排水溝，高溫缺氧500多隻暴斃。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

新市堤塘港湖魚群流入社區排水溝，高溫缺氧500多隻暴斃，公所雇工清除。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市區豐華里社區排水溝內，昨日傳出大量魚群暴斃，新市區長譚乃澄表示，公所接獲通報後，調派廠商清除魚屍，短短50公尺的排水溝內，清出近500隻死魚。

新市區長譚乃澄表示，公所接獲通報後，立即請合作廠商前往處理，研判魚群是當初大雨時從堤塘港湖流入排水溝內，後來水退了，只留下淺淺的水，魚兒游不動，加上這幾天氣溫偏高，含氧量不足，這群魚因「缺氧」而死。

譚乃澄表示，位於新市區豐華里大道公部落的社區排水溝，上游是堤塘港湖，應是日前大雨時，魚群順著流入排水溝內，但因豐華里60之1號前排水溝出口較高，近日溝內雨水消退後，魚群流不出去，卡在此段溝內。

由於近日連日的高溫，加上水中含氧量偏低，導致排水溝魚群暴斃，當地豐華里里長謝成接獲民眾通知後前往查看，發現上百隻魚翻白肚飄出惡臭，趕緊通報公所。

譚乃澄表示，接獲通知後已經請開口契約廠商清除魚屍，經工人進入水溝內用鏟子剷除這些死魚，還給當地居民沒有惡臭的環境。