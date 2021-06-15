疫情重創台灣經濟活動，讓勞工生計受到衝擊。國民黨今(15)日舉行「有感紓困，我＋1」勞工團體紓困視訊座談會。勞工團體認為，勞工朋友施打疫苗時應給假，若打了疫苗不舒服無法上班，應視同病假。國民黨立法院黨團也承諾將彙整這些意見，在預算審查時列入主決議來爭取。

國民黨主席江啟臣表示，政府應想方設法儘速採購安全、有效的疫苗，保護人民健康，也能儘速恢復經濟動能，減少勞工工作權上的損失，在紓困上也應廣發每人一萬元，讓真正有需要的人可以拿來救急。

國民黨今由主席江啟臣、秘書長李乾龍、副秘書長李彥秀、立委蔣萬安、黨務、黨團、智庫等幹部，與勞工團體代表召開線上視訊會議，希望彙整勞工團體各項紓困建議與訴求，督促民進黨政府確切落實，讓勞工朋友能維繫基本的就業與生計。

江啟臣指出，這次疫情與去年截然不同，台灣三級警戒迄今已超過一個月，對台灣經濟也造成很大衝擊，對人民生活與生計都造成影響。因此，紓困應該及時、有效、到位才有用，不應淪為執政黨綁樁。他強調，國民黨三週前已經拋出，針對全民部分應該先普發一萬元，這是先救急、救命，之後再針對各產業、各行業別編列不同種類的紓困辦法與補償。

蔣萬安說，這次的紓困4.0有許多不合理的門檻，以及太多嚴苛的申請條件，將會要求相關部會取消嚴苛的限制。他也批評，這次的紓困方案民進黨政府很不負責任，4.0紓困方案只能優於上一次的紓困，不能更差。

紓困會議中，多數勞工團體認為，全民施打疫苗始為根本解決之道，政府應想方設法儘速採購安全、有效的疫苗。勞工代表們也呼籲，須第一線接觸群眾的工作人員，如郵差以及客運、保全、物業、清潔人員等高風險單位服務人員，應將疫苗施打的順位再往前排列；並希望勞工朋友施打疫苗時應給假，若打了疫苗不舒服無法上班，應視同病假。國民黨立法院黨團也承諾將彙整這些意見，在預算審查時列入主決議來爭取。