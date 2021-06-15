國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）今天抵達日本，為即將在7月23日開幕的東京奧運做最後準備。

日本富士新聞網（FNN）報導，柯茲14日晚間從澳洲雪梨出發，今天凌晨5時許抵達日本羽田機場，之後接受抗原檢查，確認為陰性。

柯茲因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，接下來3天將在旅館隔離，之後11天的行動也將受到限制。

TBS電視台報導，距離東京奧運開幕只剩38天，柯茲會一直待在日本，與東京奧運暨帕運組織委員會一起為東京奧運做最後的準備工作。

另外，奧運大臣丸川珠代今天表示，美國藥廠輝瑞（Pfizer）捐贈2萬劑疫苗給日本國內採訪奧運的媒體和奧運會場工作人員。

加上日前輝瑞已捐贈2萬劑給日本奧運參賽選手與相關人士，總計共捐贈4萬劑。

組委會預定今天晚間公布包含防疫措施的手冊（Playbook）最終定案版本，預料內容對於未遵守防疫措施的選手與相關人員等將強化罰則，包括剝奪奧運大會ID卡、驅逐出境、課以罰金等。（譯者：顧荃/核稿：劉淑琴）1100615