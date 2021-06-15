期待入手可摺疊螢幕手機，感受不一樣的智慧型手機使用體驗嗎？三星近兩年來開拓全新的Galaxy Z可摺疊手機產品線，發表日期大多落在下半年。近日，爆料達人紛紛鎖定三星Galaxy Z新品，公佈了他們對產品發表日期以及上市日期的預測，有興趣的朋友可以參考。

《Android Police 》網站編輯 Max Weinbach日前在Twitter隱晦地指出「兩款3系列、2款4系列產品將會在8月3日發表」。根據三星的產品發表時程，應是預測三星將會在8月3日舉辦Unpacked發表會，預計發表Galaxy Fold 3以及Galaxy Z Flip 3；此外該活動中，預計Galaxy Watch 4以及Galaxy Watch Active 4智慧手錶也會同台登場。

Announced* — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 14, 2021

另一位爆料者Joe Prosseer則是預測，Galaxy Watch 4以及Galaxy Watch Active 4智慧手錶會在發表會率先上市，預計是8月11日；而Galaxy Fold 3以及Galaxy Z Flip 3則預計要等到8月27日才會上市。預估上述日期都是指首波上市市場，台灣是否都能搭上首波上市列車還無法確認，須等台灣三星公布確切日期才能底定。