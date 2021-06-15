大聯盟明星賽第一階段球迷票選兩周前起跑，15日聯盟公布第一波領先者，天使隊大谷翔平目前在指定打擊(DH)位置遙遙領先。外界好奇如果大谷入選了，會不會在全明星賽表演「二刀流」？2018年他拿下美聯新人王，但沒能入選明星賽，今年看起來機會很大，總教練麥登(Joe Maddon)考慮開綠燈放行。

麥登說：「這要看他當天的狀況，反正只有1局，我知道他能應付，我不會特別反對。他的行程安排得很好，投了多少局、多少球都井然有序，我不希望被打亂。（明星賽）到時候要看他本人怎麼想，他實在是一個不尋常的人物，我也很好奇他的想法。」

大谷目前在DH位置獲得52.6萬張選票，第2名是紅襪猛將馬丁尼茲(J.D. Martinez)的29.3萬票，差距可說相當大。2019年大谷因為手肘開刀只剩「一刀流」，那年DH最後是遊騎兵的潘斯(Hunter Pence)當選，潘斯於去年宣布退休。2020年因為疫情賽季縮水，明星賽也取消，今年大谷的兩把刀都出鞘，只要他能將狀態保持到月底，馬丁尼茲就無法追上他。

天使隊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)雖然右小腿受傷缺陣1個月，他仍獲得70萬選票，在美聯外野手位置領先群雄，以他的復原進度恐怕趕不上明星賽。洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)獲得53.8萬票在美聯外野手居次。

兩個聯盟的最高票分別是藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr., 85.7萬票, 美聯一壘手)，勇士隊小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr., 83.4萬票, 國聯外野手)。明星賽將於7月14日在丹佛的庫爾斯球場(Coors Field)舉行，這是洛磯隊主場，被公認為「打者天堂」的地方。