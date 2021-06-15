一名女網友發文吐口水，說她與男友交往期間，尿道反覆發炎，原以為是水喝太少，就不斷喝水，後來發現，每當與男友愛愛完，隔天尿道就發炎，即使沖洗乾淨也是沒改善。此文釣出老司機推測恐怖可能原因，直指「可能是你男友的鳥鳥不乾淨」。

這名女網友在 「爆怨2公社」發文表示，與男友交往1年多，每次XX（愛愛）完隔天尿道就發炎，即使大量喝水也沒用「跟以前男友都沒有這個問題，真的超想哭的」。她說：「就是會灼熱、小便又出不來，懷疑是否是與男友水土不服，明明都有洗澡，可是還是一樣，現在狂灌水中」。

原PO無奈問說：「有人跟我一樣的問題嗎？超想哭的，我今天去看醫生好了，現在上班中，痛到在地上打滾，先跟同事要消炎止痛藥緩緩。」

貼文引起網友熱烈迴應「可能交叉反覆感染，都戴套做吧！」、「多吃些蔓越莓、益生菌」、「指甲縫應該沒洗乾淨」、「為什麼不去看醫生，可能是念珠菌感染」、「有可能是免疫系統出問題」。

另有多位老司機推測言可能原因：「如果沒有戴保險套，可能是妳男友『那裡』不乾淨」、「妳男友的鳥鳥有病菌」」、「兩人一起去找醫生檢查就知道了，可能是別的女人傳給他，他再傳給妳」、「先請妳男友去看醫生吧！」、「試著全程戴保險套，看隔天還有沒有發炎，這樣90％可以知道問題出在妳或男友的身上了」。