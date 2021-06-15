交友不分年紀，只要頻率相通，跨越年齡的忘年戀也能修成正果！搜狐網命理專欄點名，雙子座、獅子座、金牛座、天蠍座的女性對小鮮肉最有興趣，在選擇另一半時，相較於跟年齡較大的異性交往，她們更癡迷比自己年輕的男性，非常愛談姐弟戀。

▍1.雙子座

雙子女的腦子裡總有上百種奇妙的想法，思維模式活躍且異於常人，有時候與同齡人交談時，會有不被大家理解的感覺，讓人認為她們的想法比較幼稚。相反來說，在與比她們年紀小的人交往時，能夠找到一見如故的感覺，她們也自認與小鮮肉在一起會變得更加年輕。

▍2.獅子座

獅子女喜歡倒追心儀的對象，藉此證明自己是年輕又貌美的女人，加上她們的個性永遠都不服輸，當姐弟戀已經成為一種前衛的風氣，獅子女又怎麼會落於人後呢？她們會悄悄關注身邊年紀較小的男性，遇到自己喜歡的就會主動搭訕聊天，對她們來說，跟小鮮肉在一起最快樂。

▍3.金牛座

金牛女覺得與小鮮肉交往可以為自己注入新鮮的血液！別看金牛女看似憨厚老實，其實她們的內心十分熱情奔放，同時很渴望精彩繽紛的日子，於是她們會尋找機會，透過與小鮮肉交往去改變枯燥無聊的日常生活，替人生增添新的樂趣。

▍4.天蠍座

天蠍女天生非常任性，想做什麼就會直接下手，因為她們認為，只要自己喜歡，就沒有理由不做！若別人問她們為什麼會喜歡小鮮肉，她們只會霸氣回應，不需要理由就是喜歡。雖然她們的外表看起來冰冷難接近，但是內心卻藏著一顆火熱的心，可惜很多同齡人沒耐性慢慢等她們卸下心房，但是小鮮肉卻有強大耐心和好奇心，因此能成功得到天蠍女的青睞。