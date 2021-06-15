友訊(2332)台灣分公司宣佈，正式取得NETSCOUT SYSTEMS台灣代理權，並銷售NETSCOUT全系列解決方案，NETSCOUT提供全球網路效能管理解決方案，除了廣為人知的AED DDoS威脅防護解決方案外，在複雜的軟硬體、虛實混合架構裡，NETSCOUT也提供整合性強大的跨域效能監控解決方案－AI網管預警系統NPM。NETSCOUT AI網管預警系統能快速簡單地診斷、解決企業網路問題，幫助管理者綜觀網路全貌，大幅縮短排除障礙的時間、優化整體服務，確保企業的服務效能與安全。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，在台灣COVID-19疫情驅動下，各企業加速數位轉型，以適應遠距辦公、零接觸商業模式等需求，此時企業IT人員主動監控管理各種服務的用戶體驗就更顯重要。NETSCOUT提供新世代AI網管預警系統NPM，針對居家上班、與廣大零接觸網購民眾相關的各種工作、線上即時交易，以及雲端服務，協助企業IT/MIS人員進行全面全時全方位品質監控，主動找出隱藏性的服務中斷風險並提前修復，避免服務中斷導致的商業及營業損失。即使障礙發生，NPM也能藉由快速分診，大幅縮短釐清各種服務問題的時間，提升企業營運效能。這次友訊科技台灣分公司透過代理NETSCOUT品牌，提供客戶更多元且全面的產品與解決方案，讓雙方品牌合作為企業部署更強韌的網路效能管理系統。

NETSCOUT台灣區總經理金大剛指出，因應疫情持續燃燒，企業紛紛加速數位轉型，以永續經營、提升經營效能與競爭力。如同在邊開車又必須更換輪胎的狀態下，企業要確保數位化和智慧化的轉換過程能順利進行，首要關鍵就是在複雜的混合雲環境及虛擬化架構下，充分掌握用戶體驗，主動全程全時監控預警未知的系統、資料庫、網路、資安潛在問題，進而快速簡單地偵測診斷企業各種CT/IT/OT問題，達到資安與服務效能的無邊界可視性目標，以確保服務發生異常時能迅速掌握無論是效能影響所致的中斷問題或是資安因素所致的中斷問題。

未來友訊與NETSCOUT將整合優質網路解決方案和經銷通路，升級企業營運品質，透過NETSCOUT精準有效的AI網管預警系統，讓網管人員能透過單一平台，快速簡單地診斷並解決企業資訊服務系統及網路問題，大幅縮短排除障礙的時間，協助企業降低風險及成本，確保數位轉型的成功之路。