由於各項應用維持高檔，友達(2409)預估，第2季平均出貨單價將較前一季增加11%到14%，平均出貨面積將較前一季增加2%到4%，不過外資調降友達評等至「減碼」，致使友達股價逆勢收低。

終端需求持續強勁，友達5月合併營收為321.2億元，較上月增加8.5%，較去年同月成長47.8%，重回300億元大關，累計前5月合併營收為1446.59億元，年成長51.3%。

據友達統計，5月面板總出貨面積達213.8萬平方米，較4月份增加3.5%。

展望第2季，友達先前法說會中預估，第2季平均出貨面積較前一季約有2%～4%的成長，由於各項應用產品需求仍維持在高檔，預估平均出貨單價將較上季增長11%～14%，公司將動態地調整產品組合，以緩解零組件供應吃緊所帶來的衝擊。

不過，美系外資報告指出，我們預估友達第2季及第3季財報可能優於市場預期，毛利率持續向上；不過隨著第四季開始，面板價格年增率可能轉為下滑，預估2022年第3季的毛利率將連續下滑，對於友達的L/A LCD平均售價，預估2022年基於單位(量)/面積分別年下滑13%/19%(相對於2021年年增趨勢分別為年增30%/年增41%)，雖然股價在短期內因盈利好轉而可能保持相對彈性，不過預估面板價格的下降趨勢可能會對股價未來6-9個月的走勢造成壓力，調降友達評等至「減碼」及目標價至16.5元。