宜蘭縣政府警察局自103年起，特別新增蘭城警英獎獎項，目的為激勵警察同仁士氣及慰勉執勤辛勞，表揚有優秀表現之同仁。相關獲獎警察同仁都是傑出的績優人員，他們在各領域的犧牲奉獻及辛勞付出，為本縣樹立優良的警察典範，不但獲得社會大眾的肯定與讚揚，在個人工作生涯，更留下輝煌的一頁。

宜蘭縣政府警察局自103年起，特別新增蘭城警英獎獎項，目的為激勵警察同仁士氣及慰勉執勤辛勞，表揚有優秀表現之同仁。(宋原彰翻攝)

宜蘭縣政府警察局自103年起，特別新增蘭城警英獎獎項，目的為激勵警察同仁士氣及慰勉執勤辛勞，表揚有優秀表現之同仁。(宋原彰翻攝)

因配合全國三級警戒防疫措施，110年第8屆蘭城警英獎未能由宜蘭縣縣長林姿妙親自頒發，不過縣長對警察同仁的關心依然不減，特地在6月15日警察節錄製祝福蘭城警英獎的獲獎人員，更在國內疫情嚴峻的這個時刻，勉勵警察同仁們大家辛苦了，在認真工作之餘，也要隨時注意自身健康及安全。

宜蘭縣政府警察局自103年起，特別新增蘭城警英獎獎項，目的為激勵警察同仁士氣及慰勉執勤辛勞，表揚有優秀表現之同仁。(宋原彰翻攝)

縣長期許和警察同仁一同努力守護治安、交通及防疫工作，打造「幸福宜蘭」，拚出「宜蘭好治安、好交通、好生活」，並祝福所有警察同仁「警察節快樂」。

宜蘭縣政府警察局110年第8屆蘭城警英獎獲獎人員名冊如下：

1. 偵防犯罪類：

(1) 刑事警察大隊偵查佐羅友良

(2) 羅東分局偵查佐駱宏倫

(3) 三星分局偵查佐徐偉誠

2. 交通安全類：

(1) 交通警察隊警員林杰旻

(2) 蘇澳分局警員劉彥魁

(3) 礁溪分局警員吳文瑜

3. 為民服務類：

(1) 礁溪分局警員吳金勝

(2) 宜蘭分局警員蔡瑋婷

4. 優良風紀類：督察科督察員蔡明原

5. 特殊事蹟類：羅東分局巡官陳思翰

宜蘭縣政府警察局110年績優一級主管獎獲獎人員名單如下：

績優一級主管獎：羅東分局分局長陳信璁。