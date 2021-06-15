苗栗電子廠爆發群聚感染，中央成立苗栗前進指揮所，疫情最危急。指揮中心表示，截至6月5日到16日，已將竹南6個廠的高風險居家隔離移工做採檢，總人數約1400人，估計確診率高達10％到15%，確診人數150到200人。

指揮中心表示，第一批人數最多的京圓廠移工佔2/3，6月5日到6日快篩陰性後被隔離，第二批科員宿舍以及其他5廠員工，在6月7日及6月8日快篩陰性或PCR陰性後被隔離，這次裡面有比較多的確診人數，但對社區目前沒有造成威脅，因為已經在10天前就被隔離開來了，前進指揮所要針對已經被隔離者找出可能個案，希望能把移工問題威脅降到最低。

至於在勞動部已經有查核，指揮中心表示，6月6日勞動部請地方政府清查製造業50人以上移工宿舍，總計1168家是否遵照防疫指引，並在6月10日訪查完畢。訪查結果方面，符合防疫指引企業佔80.7%，計有943家；待改善家數有225家，佔19.3%。

主要待改善事項方面，指揮中心表示，未工作場所班別未分流者有268家；未預備一人一事隔離空間者有164家；未落實放假減少外出的有156家；未落實紀錄TOCC的有127家。地方政府已限雇主3天內改善並續以複查，將依照複查結果及防疫需要提報指揮中心修正指引，並納入強制規定，也將依違規情節輕重給予罰鍰、廢止聘僱或停止承接移工。