中央流行疫情指揮中心今天公布將補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，將可就近至社區第一線進行快速PCR檢驗。外界質疑，為何不一開始就用？指揮官陳時中表示，目前知道機器只要20分鐘就知道結果，之前在陽明醫院大規模試驗後發現效果好。

指揮中心今(15)日表示，為儘速發掘社區內可能潛藏病例，並有效斷絕所有感染鏈，已於10日公布「社區廣篩4大策略」；今日並宣布，將補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，可就近至社區第一線進行快速PCR檢驗。

外界好奇，快速PCR為何一開始不用？使用後，一天的篩檢量可以從多少提昇至多少？

陳時中表示，量能當然會增加，主要是速度加快，快篩陽性後，送到實驗室做的話，時間加上交通，之前至少要半天到一天。若現場機器本身的時間約20分鐘，顯然時間縮短很多，就可以讓安置速度加快，避免還沒被確診時，又造成其他接觸。

陳時中說，榮總在陽明進行大規模快速篩檢，發覺效果很好，我們決定把儀器先拿出一部分到篩檢站使用，希望縮短空窗期。