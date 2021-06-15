新冠肺炎本土疫情(COVID-19)持續嚴峻，第三級防疫措施二度延長，企業居家辦公、學校遠距教學對抗疫情，這時更需要一台超值手機滿足各方面需求！手機品牌vivo宣布將於6月21日推出5G入門手機vivo Y52 5G。新機採用6.58吋螢幕、螢幕佔比達90.6 %，特別適合遠端視訊會議、線上學習，5,000mAh電量帶來整天不斷電續航體驗；若在家懶得化妝，透過手機內建AI美顏就可幫自己補上淡妝，拍出好氣色，且支援5G全頻，建議售價7,990元，6/21起於全台vivo體驗店、指定電商通路開賣，7/1起搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起。

vivo Y52 5G配備6.58吋水滴螢幕，螢幕佔比達90.6 %，並擁有2408×1080 FHD+解析度、高色彩飽和度，讓畫質更清晰，色彩更艷麗，且少了瀏海遮蔽，無論遠端視訊會議、線上學習或打電動追劇等都能擁有開闊視野，同時支援藍光護眼模式，線上學習或打電動追劇等都能擁有開闊視野，同時支援藍光護眼模式，守護疫情下長期在家使用電子產品疲累的靈魂之窗。

內建5000mAh大電量的vivo Y52 5G，帶來強勁的續航體驗，搭配18W閃充，可隨時隨地快速充飽電力，配合環繞式天線設計，訊號更強勁，加上4+128GB儲存空間，帶來5G高速飆網的暢快體驗。

vivo Y52 5G配備前後共四顆鏡頭，包含前置800萬畫素柔膚自拍鏡頭，後方AI智慧三鏡頭分別為4800萬畫素f/1.79大光圈主鏡頭、可拍攝4公分細節的200萬畫素f/2.4微距鏡頭，和200萬畫素f/2.4超廣角/景深鏡頭，內建專業背景虛擬演算法，只要一鍵即可創造背景虛化宛如單眼相機的景深效果。

此外，vivo Y52 5G也內建多種實用修圖功能，不需額外下載APP，可根據個人喜好選擇磨皮、膚色、美白、臉型、瘦臉、大眼、瘦顴骨、下巴、隆鼻等美顏效果，偷偷幫自己「微整形」，在家懶得化妝素顏時，還可點選「淡妝」功能，一鍵打造好氣色。此外，還包含可將模糊照片、老照片和失焦廢照片修復，提升畫質清晰度的「高畫質照片修復」、「消除筆」（消除拍照時不小心入鏡的雜物或是人物），以及「AI美顏」功能（可根據自身需求選擇磨皮、膚色、美白、臉型、瘦臉、大眼、瘦顴骨、下巴、瘦鼻、隆鼻、嘴形….等美顏效果），其中「淡妝」功能則可讓自己擁有好氣色，支援相機和錄影模式。

隨著居家時間變長，不少人都會打手遊殺時間，vivo Y52 5G配備Multi-Turbo多渦輪加速引擎，可智慧調控網路、散熱、AI，並優化遊戲多應用場景，加快系統回應速度，提升整體性能，讓手機運行更加流暢，vivo Y52 5G也內建全新升級、遊戲玩家最愛的「遊戲魔盒」功能，裡頭包含可模擬射擊時後座力、提升遊戲真實感的「4D遊戲震撼」；可一邊玩遊戲一邊聊天的「遊戲畫中畫」；讓遊戲不受簡訊、通知等訊息干擾的「遊戲勿擾模式」；以及能匹配提供極致性能支援、阻隔遊戲時的所有通知的「電競模式」等，打造更便利順暢的遊戲體驗。

而vivo Y52 5G也支援NFC(近距離無線通訊)，疫情期間使用電子支付取代實體信用卡或現金，可減少多人接觸傳播風險。 vivo Y52 5G共有夜亮黑、冰川藍兩色，售價7,990元，6/21起在vivo全台體驗店、PChome24h購物、momo購物網、Yahoo!奇摩購物中心、蝦皮購物、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物開賣；凡於vivo體驗店購買加贈V.friends無線藍牙耳機，若無法親自到店，還可致電體驗店享有免費宅配服務；7/1起搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起。凡購買vivo全系列手機可享六大貼心售後保障。