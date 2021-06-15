近期台灣面臨缺水、缺電和疫情失控等三大危機。財信傳媒董事長謝金河表示，全台陷入疫苗的焦慮，恐慌情緒，台灣好像一無是處，全身壞了了！所幸這一陣子的雨，讓台灣水情吃緊壓力解除大半，眼前三大問題，總算解決一個，現在大家被疫情所困，也許很焦慮，但他認為，「『天無絕人之路』，再給一點時間來解決，我們總會盼到曙光！」

謝金河在臉書發文指出，很多事情，危機與契機常常在一瞬間，台灣的水情吃緊，在5月20日也就是台灣進入三級警戒第五天，全台水位降至最低，連水量最豐沛的翡翠水庫也拉警報，而之前，他去石門水庫，當時蓄水容量只有6.3%，日月潭出現乾涸狀態，連池底百年墓碑都裸露出來。「疫情告急，水情吃緊，再加上停電，台灣簡直百病齊發，民眾當然怨聲四起。」

6月以來，台灣下雨了，水庫集水區上游雨勢充沛，現在台灣水庫蓄水量超過5成的已經達到11個，基隆的新山水庫93.5%，翡翠水庫86.6%，桃園人最關心的石門水庫49.7%，竹科最在意的寶山49.3%，寶二水庫65.3%，已解除警報。而苗栗的明德水庫60%，日月潭77.6%，南部的烏山頭水庫59.6%。現在看起來要加油的是德基水庫的21.3%。

謝金河表示，在網路時代，每個人都可以直接上網看到水情變化，不必跑到水庫集水區就可以知道水庫蓄水量的變化。這一陣子的雨，讓台灣的水情吃緊情況解除大半壓力。這次枯水期，很多水庫都積極清淤，希望有效改善蓄水率，在疫情警報沒有解除之前，台灣眼前三大問題，總算解決一個，接下來大家還要繼續努力！

謝金河說，現在回頭看看水庫沒有水的乾涸窘況，大家點滴在心頭！現在大家仍被疫情所困，也許每個人都很焦慮，但他常說：「天無絕人之路，碰到困難，給一點時間來解決，我們總會盼到曙光！」