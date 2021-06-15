新北市今天確診案例新增65例仍居各縣市之冠，但已持續減少到一個月以來最低點。為了阻絕高齡者染疫風險，新北市85歲以上長者疫苗今(15日)開打，侯友宜說，金山區有點特殊，因昨天新增一例確診，但因家庭群聚關係今再新增6例，衛生局已展開精準疫調，擴大匡列接觸者。

直播》新北增65例，侯友宜保證所有長者一定打得到疫苗。

侯友宜指出，今日新增65例本土個案，連續三天降至百例以下，新北累積確診總數達5780人，以新店10人、三重9例、中和8例、板橋6例以及金山6例；侯友宜說，金山區6例有點特殊，因1人於昨日確診，但因家族群聚關係，今日再新增6人確診，明天起機動快篩隊也將進駐金山，衛生局已立刻精準疫調匡列接觸者。

侯友宜說，整個接種站目前回報接種率平均近6成左右，還要後續觀察，長者按照分區、分里、分時段的方式接種不會造成群聚，除了在籍者以外，對於不在籍長者，侯友宜表示，「大家放心、一定打得到」，第一波在籍者打完，分析施打率後，會用最快的時間通知不在籍長者接種時間、地點，提早做準備。

侯友宜強調，新北不在籍85歲以上長者一定打得到疫苗，即日起至17日下午5時，可向里辦公室或區公所填寫意願調查表或電話登記，依區公所公布、通知時間及地點前往接種。