年中618購物節逐漸逼近，以電商品牌起家的realme宣布即日起至6月21日止，推出為期7天潮玩618活動，正式開賣電商獨家機款realme narzo 30A，加碼372元新機折價券，僅3,618元就能擁有高性價比遊戲體驗，還能以最低52折半價優惠選購5G夯機，不只如此，多款AIoT品項同享折扣，包含具備血氧偵測功能realme Watch 2、居家熱銷之選realme 聲波電動牙刷 M1和realme 43吋智慧連網顯示器等，居家防疫生活品質可更為提升。

realme潮玩618前哨站於6月15日搶先釋出realme narzo 30A 372元新機折價券，同日再祭出4G旗鑑realme X3下殺優惠，現折3,300元再送499元10000 realme 快充行動電源2，僅7,690元就能享受Snapdragon 855+處理器的暢速快感；此外，順應居家辦公和遠程教學需要，配戴耳機開會或交談的時間越來越長， realme Buds Q2超值兩入組， 以999元超值價替自己也幫家人打造與世隔絕的專屬空間；自主健康管理好幫手realme Watch 2 則推出限定優惠價1,314元並加碼贈送潮流錶帶（隨機出貨不挑色），為居家防疫生活增添多變潮酷的儀式感。

realme潮玩618優惠攻略折扣一覽表。（realma提供／黃慧雯台北傳真）

全新手機產品線出道之作realme narzo 30A將於6月17日正式開賣，以原價3,990元為用戶帶來極致性價比遊戲體驗，搭載聯發科Helio G85遊戲處理器和6000mAh大電量；6.5吋迷你水滴全螢幕搭配570尼特最大亮度，正中午大太陽也阻止不了你對戰的決心；為感謝用戶們對新機耐心等待的支持，realme再推回饋，凡使用372元新機折價券，就能以3,618元應景價輕鬆擁有。

除realme narzo 30A全新登場外，6月17日至6月19日還能以10,990元驚喜價購入realme X7 Pro，現省4千元！不僅能選購C位色一手掌握潮流，還可超值擁有天璣1000+ 5G旗艦處理器和 120Hz AMOLED柔性螢幕等強悍內在；除此之外，想添購居家用品的消費者們，realme也於618正檔期間準備不少優質組合，以888元可購入realme 聲波電動牙刷 M1和三入刷頭組限定組合，若想替換家中電視則可搶購下殺超過2千元的realme 43吋智慧連網顯示器，以超省7,777元限定價擁有更舒適寬廣的觀看體驗。

為感謝real迷2021上半年的支持與陪伴，realme於6月19日推出加碼優惠，realme X50下殺52折，以5,690元回饋給想要入手5G手機的用戶們，此外，驚喜再推新機和行動電源限定超值組合，購買realme narzo 30A加購10000 realme 快充行動電源2現省200元，僅需4,289元；購入realme GT加購10000 realme 30W Dart 閃充行動電源再省700元 ，14,389元超值擁有。觀望穿戴產品的用戶們realme Buds Air 2 Neo現折200元，優惠價1,299元；realme Watch S Pro下殺200元再贈潮流錶帶（隨機出貨不挑色），折扣價3,799元。