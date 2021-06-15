新冠病毒（COVID-19）擴散全球1年多仍未平息，造成300多萬人死亡，來自智利的YouTuber多多目前住在台中，看到台灣疫情目前失控，特地拍片紀錄街頭的狀況，發現跟國外差很多，不禁讚嘆：「台灣人太厲害了！別再感謝老外。」

多多最近上傳一支「疫情嚴重台灣人遵守規定嗎？台灣人太厲害了別再感謝老外！」的影片，畫面中，他戴著口罩走在台中的路上，一邊拿著攝影器材自拍，表示街道人煙稀少，而且無論一個人騎車或開車，大家都會按照規定戴好口罩，他難以置信的說：「這個在國外很難看到。」

多多看到台灣人都會主動戴口罩，對其他國家來說很難得。（圖／[email protected]多多有多愛台灣 ! - Duoduo LOVES Taiwan!）

由於這陣子收到不少感謝相信台灣的私訊，多多直言：「所以我說不用感謝我，也不用感謝任何相信你們的外國人，我們要感謝你們，因為是你們控制得很好。」想到家鄉智利的疫情嚴峻，他忍不住感嘆：「我的國家完蛋了！一年前就完蛋了！」接著，他勉勵無論是台灣人或外國人都要一起防疫，因為病毒並不會管你是哪種種族，「我也住在台灣，所以我也要做（好）我的一部分。」

多多感嘆家鄉智利的疫情很不妙。（圖／[email protected]多多有多愛台灣 ! - Duoduo LOVES Taiwan!）

提到台灣最近有很多人不滿政府的政策，多多想起遙遠的家鄉，有感而發的坦言智利的政府做得很差，「反對的人反對政府不是反對病毒」認為政府在控制人民，導致有兩派的力量前後拉扯，社會才沒辦法進步。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922