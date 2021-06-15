疫情延燒，民眾看藝術相關節目宅在家就可線上觀賞！台中國家歌劇院藝術總監邱瑗15日表示，去年成立「NTT Online」將200支以上藝術學習影片上傳至官方YouTube，今年1月至5月的頻道訂閱人數激增，平均每月新增千餘人，較去年同期訂閱人數成長近10倍，點閱冠軍是「沙龍講座」觀看次數累積已超過23萬次。

全國防疫三級警戒至6月28日，各級學校停課至暑假，遠距線上學習已成疫情期間的新趨勢。邱瑗表示，民眾防疫居家期間透過「NTT Online」藝術學習平台，除創造親子共學、自修新知的機會，更拉近歌劇院與大家的距離，上線即可與表演藝術同在。

台中歌劇院在去年疫情期間建置數位藝術推廣與學習平台「NTT Online」，將歷年「NTT-TIFA台灣國際藝術節」、「夏日放∕FUN時光」、「遇見巨人」藝術節推廣影片、駐館藝術家的駐館紀錄影片、劇場推廣影片等上傳到歌劇院官方網站及YouTube頻道，並推出最新歌劇院刊物及及線上學習藝術大小事等相關訊息。

台中國家歌劇院表示，點閱冠軍是歌劇院的沙龍講座系列，主題包含音樂劇、科技藝術、舞蹈、古典音樂與古典戲曲，總觀看次數超過23萬次；亞軍是《劇場禮儀》動畫系列成為國中小課堂上必用教材，其中的「拍手時機」僅短短47秒，獲得3.2萬次點閱。