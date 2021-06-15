大雅警分局長賈立民與警友辦事處主任張光男致贈每位同仁一組分局對杯。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局長賈立民與警友辦事處主任張光男致贈每位同仁一組分局對杯。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局長賈立民與警友辦事處主任張光男致贈每位同仁一組分局對杯。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

6月15日是警察節，今年因疫情嚴峻，警察人員仍忙於防疫宣導勤務，相當辛苦。台中市大雅警分局長賈立民與大雅警友辦事處主任張光男為感謝同仁辛勞與貢獻，同時結合大雅分局成立滿周年，特別致贈每位同仁一組分局對杯及堅果餅乾禮盒，慰勞同仁不間斷犧牲付出與努力。

張光男表示，警察執勤不分平假日，尤其現在多肩負抗疫相關工作，看到分局同仁仍能堅守崗位，備感欣慰，希望大家皆能平安健康。

賈立民指出，大雅分局甫於去年3月成立，今年恰好滿1歲，因此結合警察節，特別製作對杯給予每位同仁留念，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺一份子。這一席話具備了濃濃的人情味與體貼，大大凝聚同仁向心力。

這組對杯圖案一面印有大雅分局外觀，另一面則有大雅分局新概念Logo，且由分局同仁頭家所警員陳乃綾親自設計。收到禮物的同仁直呼，分局就像一個大家庭，讓人感到溫暖，不僅如此，對杯造型十分特別，極具象徵意義，真的很感動」。

該Logo外觀以大雅的英文「DAYA」為外型，並用象徵國內警用巡邏車黑與白做為配色，兩個A字採藍底佐星，襯托中間參考警鴿金黃理念設計的Y字，象徵警察維護人民安全與社會正義責無旁貸；中文的「大雅」，則將巡邏車紅藍警示燈與大雅分局建築外觀融入，並取大雅區在地麥田特色做為其底黃色的選擇；Logo整體設計外型新穎，顏色活潑，象徵大雅分局年輕有活力，將成為雅潭地區最堅實的守護者。

賈立民表示，同仁的辛苦大家有目共睹，尤其這段期間，除了要執行轄區治安交通，還得面對疫情嚴峻的考驗，因此大家必須更堅定、勇敢守護這座城市。

員警指出，此次慰勉無形中給分局同仁注入一股強心針，大幅提升士氣，大家知道分局長一直與大家並肩作戰，大雅分局全體同仁定會持續做好維護地方治、交安及為民服務的工作。