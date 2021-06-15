台股端午節後，今日跳空開高66.18點，航海王中貨櫃、散裝齊揚帆，上市航運指數狂飆7.6%以上，笑傲八大類股，電子股也由晶圓雙雄領軍，台積電(2330)17日即將除息，多頭參與意願強勁，盤中股價衝上1個多月新高，鋼鐵人在午盤12:30後發動攻勢，終場加權股價指數收在17371.29點，上漲157.77點，成交值為4331.07億元；OTC指數收在208.74點，上漲2.15點，成交值為823.22億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股持續走高，K線連續收紅，今日大漲150餘點，不過，仔細觀察，尾盤量能無法跟上，本週有聯準會6月利率決策會議的變數，再加上，依照過去歷史經驗，端午過後一週或兩週內大盤都會偏弱，操作上宜逢低布局為宜。

上市航運股指數今日狂漲7.6%以上，簡伯儀指出，航運族仍有利多，操作上順勢而為，手上若有持股可續抱，不過，類股占大盤比例已高達4~5成，追高宜留意風險。至於電子股，由於資金排擠效應，預期短期內仍難擔綱主流。

盤面上，航運股成為今日盤面人氣焦點，有8檔個股收在漲停板，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全收漲停創天價；台積電收在609元，突破頸線本週要除息，來到波段高點；漢磊(3707)收在漲停板79.9元；緯穎(6669)盤中一度亮燈漲停，尾盤收在992元；高端疫苗(6547)振幅劇烈，開盤漲停後被摜至跌停，今日收在283元，上漲2.72%。

觀察外資動向，在現貨市場上週五站在買方，目前台指期淨空單2.9萬多口，屬偏多調整，明(16)日台指期結算，台股多頭結構仍強，量能若能有效提升至月均量上，有利大盤持維持漲勢，有機會挑戰17,500點。，留意聯準會6月利率決策會議、本土疫情發展及半年報作帳行情。