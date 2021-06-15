隨著中國國內生產者通膨達到12年多以來的最高水平，因此市場擔心中國當局將採取管控近期大宗商品價格上漲的措施，致周二(6/15)倫敦(LME)銅價下跌至7周以來的最低點。

周二(6/15)截至台北時間14:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌2.13%，報每公噸9,764美元，盤中最低一度跌至每公噸9,680美元，跌幅為2.9%。(商品行情網)