《商情》憂中國遏制價格 LME銅價跌至7周低點 14:502021/06/15 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著中國國內生產者通膨達到12年多以來的最高水平，因此市場擔心中國當局將採取管控近期大宗商品價格上漲的措施，致周二(6/15)倫敦(LME)銅價下跌至7周以來的最低點。 周二(6/15)截至台北時間14:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌2.13%，報每公噸9,764美元，盤中最低一度跌至每公噸9,680美元，跌幅為2.9%。(商品行情網) 法人撤守比特幣 金價六大利多加持 中長線探前波高點 《商情》運價支撐 BDI指數連4漲 #LME #銅價 #跌至 #中國 #中國國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》美歐貿易代表會面 飛機補貼爭端可望休兵 10:522021/06/15 財經 《商情》國內廢鋼再開平盤 11:092021/06/15 財經 有錢無處花 智慧機出貨看增 04:102021/06/15 產業．科技 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:432021/06/15 財經 史話》台灣人的上海──中國謀略（七） 11:392021/06/15 兩岸史話 運價瘋漲 恐炸開通膨壓力鍋 04:102021/06/15 財經要聞 G7對中國的圍堵與拔樁 04:102021/06/15 時論廣場 《鋼鐵股》原料居高不下 豐興再度全面平盤 10:522021/06/15 財經 《商情》公債殖利率升 期金跌至1個月低點 09:442021/06/15 財經 《熱門族群》萬海解脫開攻 貨櫃三雄天價不設限 15:242021/06/15 財經 《鋼鐵股》中鋼7月平盤終結連12漲 Q3盤價續漲4.1％ 15:582021/06/15 財經 財經熱門新聞 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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