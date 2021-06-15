響應主管機關推動「信託2.0」精神，永豐銀行擴大信託業務經營觸角，上周成為國內首家獲中央銀行核准經營「外幣特定單獨管理運用有價證券信託業務」的銀行業者。

永豐銀行信託部15日表示，在資產多元化及少子化、高齡化社會的發展趨勢中，永豐銀行致力提供貼近個人與企業需求的信託服務，並積極發揮金融行業的本質與功能，進而為促進社會結構安定與經濟繁榮，扮演關鍵核心角色。

永豐銀行繼2016年成為國內首家獲准經營外幣「特定」與「指定」單獨管理運用金錢信託業務的業者後，再度成為行業領頭羊，獲准經營外幣特定單獨管理運用有價證券信託業務，為客戶提供更加全面性的資產規劃方案。

永豐銀行信託部表示，民眾若持有外幣現金部位或以外幣計價的有價證券，如FAANG尖牙股、美國政府公債等，均可於永豐銀行設立信託專戶，現金、利息或證券孳息則可指定用途，包括支付看護費用或傳承予兒女或家人等；亦可透過外幣有價證券信託架構進行企業的海外投資布局與股權控管等，用以提升安全性。

永豐銀行亦積極投入資源擘劃信託業務發展藍圖、邁向信託2.0願景；永豐銀行表示，2021年起組成信託2.0專案小組、積極培育專業人才，於各分行進一步推動「信託種子培育計畫」，強化同仁對信託業務的專業知識。

同時，因應台灣邁入高齡化社會帶動退休安養信託需求成長，鼓勵員工參加「高齡金融規劃顧問師」培育課程，透過了解需求進而打造符合客戶資產、安養規劃的理財方案，使老有所終、社會安定。同時，永豐銀行也戮力推動跨業結盟、增訂人員推廣信託商品獎勵制度與舉辦家族傳承講座等多管齊下，期許發揮金融業的關鍵影響力。