疫情三級警戒延續，民眾自主減少外出次數，形成消費者依靠網購完成生活各種購物需求的「宅經濟」。街口支付之合作電商自疫情爆發以來交易成長4成以上，街口支付順應與日俱增的需求與趨勢，除了開放線上品牌可使用所有「國內信用卡」付款，更聯合所有線上合作品牌推出「618街口網購年中慶」，自6月16日起至6月18日(五)連續三天，於全街口線上合作品牌使用街口支付，單筆消費只要滿618元，即享8%現金回饋，輕鬆在家補貨享好康！

另外，街口支付本月也與博客來深度合作，6月起每週六、日、一於「博客來」APP或官網，單筆消費滿888元，即享100元現金回饋，活動期間還可在街口支付APP領取50元博客來 E-Coupon現領現折，最高可省下150元！且只要選購有庫存的商品，即可享7-11門市取貨服務，「當日中午前訂、隔日即可取貨」，快速補充物資！

一、618街口網購年中慶：6月16日(三)至6月18日(五) 於所有街口合作線上品牌消費

＊現金享：單筆消費滿 618元(含以上)，享8%現金回饋（單筆最高回饋150元，每人限回饋1次，限量4萬名，額滿為止）。

＊買就賺：使用「街口聯名卡」綁定街口APP付款，每日18:00~24:00單筆消費滿100元，最高享4%街口幣回饋；使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」扣款，筆筆消費可享1%街口幣回饋；並開放使用「國內信用卡」綁定街口支付APP付款，各信用卡之回饋優惠請依各發卡銀行公告為準。

＊街口支付也與「momo購物」、「PChome」、「生活市集」等品牌一起精選年中必買爆品，疊加優惠更划算！

二、博客來：6月5日(六)至6月28日(一)每周的六、日、一於「博客來」APP或官網

＊現金享：單筆消費滿888元，享100元現金回饋（每人每週限回饋1次，每週限量2,000名，額滿為止）。

＊再加碼：博客來50元E-Coupon限量領，訂單滿599元即可立即抵用（每人每周限領1次，每週限量1,000份，領完為止）。

＊買就賺：使用「街口聯名卡」綁定街口支付APP付款，每日18:00~24:00單筆消費滿100元，最高享4%街口幣回饋；使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」扣款，筆筆消費可享1%街口幣回饋；並開放使用「國內信用卡」綁定街口支付APP付款，各信用卡之回饋優惠請依各發卡銀行公告為準。