台日混血女星、前AV女優觀月雛乃昔日以大膽作風打開知名度，她曾在日本拍成人影片，回台發展後一舉一動都是話題，不過觀月雛乃近年淡出螢光幕，一開始她靠著日文專業當導遊維生，觀月雛乃則在去年傳出轉戰餐飲業，隨著近期新冠肺炎疫情肆虐，許久沒露面的觀月雛乃，近況也跟著曝光了。

觀月雛乃淡出演藝圈後，生活也都保持低調，觀月雛乃去年傳出轉戰餐飲業，被直擊現身餐酒館當服務生，不過近期新冠肺炎疫情肆虐，根據《三立新聞網》報導，觀月雛乃也難得分享近況，她表示4月才和友人開韓式燒肉酒館，沒想到碰到疫情攪局，餐廳在上月初先暫停營業，直到月中才恢復營運，並改做外送。

觀月雛乃把重心放在經營餐廳上，不過觀月雛乃也透露，自己在3年前罹患內分泌失調又甲狀腺低下，體共暴肥20公斤，現在62公斤的觀月雛乃，一度因為開餐廳操勞有瘦下來，無奈最後還是胖回來，觀月雛乃也樂觀表示，可能自己已習慣這樣的生活「告訴自己健康就好」。

觀月雛乃在餐廳的行事低調，卸下明星光環的她，凡事親力親為，不會刻意在客人面前承認過去的身分，觀月雛乃相當享受現在的平凡生活，完全不眷戀鎂光燈下光鮮亮麗的歲月，而39歲的觀月雛乃被問到感情狀況，單身的她則透露：「我現在守身如玉啦」。