本土疫情爆發，每天動輒上百人確診，根據指揮中心統計，國內這波流行的主要是英國變異株，然而近期在爆發的印度變異株傳染力更甚一籌，媒體問到，疫情指揮中心是否在國內有驗出印度變異株？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內除了先前有驗出3例印度變異株的境外移入個案，本土目前還沒有驗出印度變異株。

莊人祥表示，除了4到5月有驗出3例印度變異株的境外移入個案外，本土目前還沒有出現印度變異株的傳播，目前社區流行的主要還是英國變異株，英國衛生部在6月11日、6月14日公布疫苗對英國變異株和印度變異株的保護力比較，AZ施打一劑或兩劑都有保護作用，住院保護力方面，施打AZ疫苗一劑的保護力上，英國變異株為76%，印度變異株為71%，施打兩劑的話，英國變異株的保護力則上升到86%，印度變異株則為92%。

莊人祥指出，英國在施打疫苗後覆蓋率已達6成，曾經降到一天確診者3000到4000，近期微幅上升到1天7000多例確診，有學者預測，若英國疫情7月還沒有控制下來，就可能還會有另一波疫情爆發，是否因為這樣英國規劃要縮短施打第二劑的間隔，讓人民盡快施打疫苗，會針對這個議題請ACIP專家討論，台灣也會根據疫苗進貨量以及流行病毒株來做調整。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，英國施打第一批是希望疫苗含蓋率變高，也因為英國第一劑涵蓋率已經到了一個高點，希望第二劑涵蓋率也能提高，相信各國都會根據疫情以及人民反映來調整整體的公共衛生政策。

至於現在很多國家因為印度變種病毒導致疫情升高，國內疫苗覆蓋率又不夠的情況下，是否規劃入境14天檢疫期滿，且一律採檢陰性才放行？陳時中表示，上述做法目前也在專家會議裡有很大的爭辯，我想大家會提出相關科學證據，做進一步驗證，會尊重專家委員會的觀點。